‘Uomini e Donne’ | Carlotta Savorelli parla della competizione con Roberta Di Padua e rivela quali sono i suoi dubbi verso Michele Dentice

È tornata in studio più spumeggiante che mai Carlotta Savorelli. La dama del Trono over aveva già preso parte al programma nella stagione precedente, che però il lockdown aveva bruscamente interrotto. In quel periodo, Carlotta si frequentava con Marco, un cavaliere con cui poi la favola che stava vivendo è svanita. Oggi, la Savorelli è invece al centro di una nuova frequentazione con Michele Dentice che, però, è conteso anche da Roberta Di Padua. L'uomo sta uscendo con entrambe le dame, ma nelle ultime puntate ha dichiarato di preferire la seconda, in particolare da un punto di vista estetico. A Uomini e Donne Magazine, Carlotta ha raccontato come abbia vissuto il ritorno ...

