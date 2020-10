Università di Bari: da lunedì lezioni in presenza solo per gli studenti del primo anno Fino al.6 novembre (Di sabato 17 ottobre 2020) Dal 19 ottobre al 6 novembre lezioni in presenza solo per gli studenti del primo anno, con le prescrizioni già previste. Decisione dei responsabili dell’università di Bari “al fine di garantire il prosieguo delle attività istituzionali e nel contempo tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano le aule e gli ambienti di lavoro”. L'articolo Università di Bari: da lunedì lezioni in presenza solo per gli studenti del primo anno <small class="subtitle">Fino al.6 novembre</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 17 ottobre 2020) Dal 19 ottobre al 6inper glidel, con le prescrizioni già previste. Decisione dei responsabili dell’università di“al fine di garantire il prosieguo delle attività istituzionali e nel contempo tutelare la salute e la sicurezza di tutti coloro che frequentano le aule e gli ambienti di lavoro”. L'articolo Università di: da lunedìinper glidel al.6 proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Università di #Bari: da lunedì lezioni in presenza solo per gli studenti del primo anno - rep_bari : L'Università di Bari si arrende al Covid: 'Da lunedì stop alle lezioni in presenza. Unica eccezione per le matricol… - BariMigliore : L'Università di Bari si arrende al Covid: 'Da lunedì stop alle lezioni in presenza. Unica eccezione… - Ilikepuglia : Covid, Università di Bari: lezioni del primo anno, tirocini e laboratori restano in presenza - vixi_____ : Prime cose che farò appena saremo tornati alla normalità: - torno a Bari, all'università - prenoto un freccia per Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Università Bari «Università di Taranto, non sia una periferia» Corriere di Taranto