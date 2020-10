Unicredit, sulla presidenza di Padoan posso aggiungere soltanto una cosa: io lo avevo detto (Di sabato 17 ottobre 2020) Io lo avevo detto. Sì è vero, è la frase più stupida per eccellenza. Autoreferenziale ed inutile, soprattutto se ricopri un ruolo di responsabilità sociale. Tu l’avevi detto, e quindi? Dopo averlo detto, che cosa hai fatto? cosa è successo? Perché la differenza tra determinare il risultato e subire il potere sta tutta qui: cosa faccio dopo che l’ho detto e non è successo nulla? Allora non posso fare altro che ridirlo, riscriverlo, invitare a rileggere le analisi precedenti sperando che voci più influenti ed autorevoli, quelli del “commento del giorno dopo”, raggiungano lo scopo. Perché questa, sebbene un pizzico di orgoglio sia inevitabile, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Io lo. Sì è vero, è la frase più stupida per eccellenza. Autoreferenziale ed inutile, soprattutto se ricopri un ruolo di responsabilità sociale. Tu l’avevi, e quindi? Dopo averlo, chehai fatto?è successo? Perché la differenza tra determinare il risultato e subire il potere sta tutta qui:faccio dopo che l’hoe non è successo nulla? Allora nonfare altro che ridirlo, riscriverlo, invitare a rileggere le analisi precedenti sperando che voci più influenti ed autorevoli, quelli del “commento del giorno dopo”, raggiungano lo scopo. Perché questa, sebbene un pizzico di orgoglio sia inevitabile, non ...

carlaruocco1 : Sulla inopportuna svendita di MPS alla Unicredit del Presidente Padoan viene in mente solo un'immagine, quella dell… - SRubinato : RT @a_presbitero: interessante articolo su @domanigiornale sulla nomina di Padoan in UniCredit. Un’occasione per riflettere su revolving do… - giovanni_dagost : RT @carlaruocco1: Sulla inopportuna svendita di MPS alla Unicredit del Presidente Padoan viene in mente solo un'immagine, quella delle port… - DonatellaVis : RT @carlaruocco1: Sulla inopportuna svendita di MPS alla Unicredit del Presidente Padoan viene in mente solo un'immagine, quella delle port… - IgorFobia : RT @a_presbitero: interessante articolo su @domanigiornale sulla nomina di Padoan in UniCredit. Un’occasione per riflettere su revolving do… -