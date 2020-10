Una vita anticipazioni: Liberto vuole davvero farla finita? La prova (Di sabato 17 ottobre 2020) Genoveva pensava che con la morte di Alfredo lei e Felipe avrebbero potuto iniziare una nuova vita insieme ma si sbagliava perchè l’avvocato non ha nessuna intenzione di starle vicino anzi…Come la prenderà la vedova? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 18 ottobre 2020. Nella puntata di domenica infatti, scopriremo quale sarà la reazione di Genoveva al rifiuto di Felipe e come andranno avanti le indagini: si scoprirà che è stata lei a commissionare l’omicidio di Bryce? Ad Acacias 38 inoltre c’è tantissima preoccupazione per Liberto: sono tutti convinti che l’uomo voglia togliersi la vita…Non ci resta che scoprire cosa sta per succedere con le anticipazioni che ci rivelano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 ottobre 2020) Genoveva pensava che con la morte di Alfredo lei e Felipe avrebbero potuto iniziare una nuovainsieme ma si sbagliava perchè l’avvocato non ha nessuna intenzione di starle vicino anzi…Come la prenderà la vedova? Lo scopriamo con ledi Unaper la puntata di domani 18 ottobre 2020. Nella puntata di domenica infatti, scopriremo quale sarà la reazione di Genoveva al rifiuto di Felipe e come andranno avanti le indagini: si scoprirà che è stata lei a commissionare l’omicidio di Bryce? Ad Acacias 38 inoltre c’è tantissima preoccupazione per: sono tutti convinti che l’uomo voglia togliersi la…Non ci resta che scoprire cosa sta per succedere con leche ci rivelano ...

