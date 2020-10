Una vita, anticipazioni 18 ottobre: Felipe rifiuta Genoveva (Di sabato 17 ottobre 2020) Domenica 18 ottobre su canale 5, a partire dalle 14:30, andrà in onda un nuovo appuntamento con Una vita. Sarà una puntata ricca di avvenimenti e che vedranno al centro della trama la morte di Alfredo Bryce. L’uomo come ben sappiamo, sarà stato assassinato in casa sua da un presunto ladro, che altri non è che un sicario assoldato da Genoveva. Nel corso del nuovo appuntamento, vedremo che, al funerale dell’uomo, non si presenterà nessuno, tranne Genoveva e Ursula. Subito dopo le esequie, per la Salmeron arriverà una vera e propria doccia fredda da parte di Felipe. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le anticipazioni. Una vita, trama 18 ottobre: Ursula e Genoveva al funerale di ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 17 ottobre 2020) Domenica 18su canale 5, a partire dalle 14:30, andrà in onda un nuovo appuntamento con Una. Sarà una puntata ricca di avvenimenti e che vedranno al centro della trama la morte di Alfredo Bryce. L’uomo come ben sappiamo, sarà stato assassinato in casa sua da un presunto ladro, che altri non è che un sicario assoldato da. Nel corso del nuovo appuntamento, vedremo che, al funerale dell’uomo, non si presenterà nessuno, trannee Ursula. Subito dopo le esequie, per la Salmeron arriverà una vera e propria doccia fredda da parte di. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le. Una, trama 18: Ursula eal funerale di ...

matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - matteosalvinimi : In galera a vita. Punto. Una preghiera per Pamela. - EnricoLetta : La priorità deve andare a tenere le #scuoleaperte. Non si può pensare di far perdere altri mesi ai più #giovani, un… - SerenaDelFiore : Esattamente un anno fa, stamattina; atterravo nel mio autunno preferito della vita. (non sto piangendo, mi è andat… - minchiasabbri : @UtherPe Che poi è da una vita che in questo modo si crea caos -