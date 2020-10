Una vita, anticipazioni 18-24 ottobre: Rosina e Liberto tornano insieme (Di sabato 17 ottobre 2020) Appuntamento con le anticipazioni settimanali di Una vita, riguardanti nello specifico ciò che vedremo su canale 5 da domenica 18 a sabato 24 ottobre. Ci attendono molti colpi di scena, come quello che vedrà il ritorno nel quartiere di Liberto insieme a Rosina. I due, a sorpresa, avranno fatto pace e faranno tirare un sospiro di sollievo agli amici di Acacias, preoccupati per le sorti di Liberto. Per Genoveva invece, sarà in arrivo una vera e propria doccia fredda. La Salmeron scoprirà di essere stata ingannata da Felipe, il quale le confesserà di non averla mai amata. Quali saranno le sue prossime mosse? Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nel corso della nuova settimana di programmazione. Una vita, trame 18-24 ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 17 ottobre 2020) Appuntamento con lesettimanali di Una, riguardanti nello specifico ciò che vedremo su canale 5 da domenica 18 a sabato 24. Ci attendono molti colpi di scena, come quello che vedrà il ritorno nel quartiere di. I due, a sorpresa, avranno fatto pace e faranno tirare un sospiro di sollievo agli amici di Acacias, preoccupati per le sorti di. Per Genoveva invece, sarà in arrivo una vera e propria doccia fredda. La Salmeron scoprirà di essere stata ingannata da Felipe, il quale le confesserà di non averla mai amata. Quali saranno le sue prossime mosse? Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nel corso della nuova settimana di programmazione. Una, trame 18-24 ...

