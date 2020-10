Una Vita, 17 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi. La morte di Arturo (Di sabato 17 ottobre 2020) Una Vita, 17 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 17 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Genoveva c’è riuscita: il suo piano è andato come previsto e Arturo presto sarà solo un lontano pensiero. La Salmeron infatti, ha architettato tutto alla perfezione per far sembrare la morte di suo marito una tragica fatalità. Ha prima finto di essersi pentita per il tradimento con Felipe e poi, per farsi perdonare, ha finto di organizzare un incontro con Eladio, amante di Arturo. Il Bryce, dopo tale gesto, ha ... Leggi su zon (Di sabato 17 ottobre 2020) Una, 17: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 17: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Genoveva c’è riuscita: il suo piano è andato come previsto epresto sarà solo un lontano pensiero. La Salmeron infatti, ha architettato tutto alla perfezione per far sembrare ladi suo marito una tragica fatalità. Ha prima finto di essersi pentita per il tradimento con Felipe e poi, per farsi perdonare, ha finto di organizzare un incontro con Eladio, amante di. Il Bryce, dopo tale gesto, ha ...

matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - matteosalvinimi : In galera a vita. Punto. Una preghiera per Pamela. - EnricoLetta : La priorità deve andare a tenere le #scuoleaperte. Non si può pensare di far perdere altri mesi ai più #giovani, un… - ledfloydroses : questa epidemia ha peggiorato la mia vita. stavo lavorando per uscire dalla mia prigione mentale, con il virus si è… - giobandnere : RT @MarcoSanavia1: In arrivo il nuovo modello dell’autocertificazione anticovid. Contiene un calcolo di un integrale indefinito, un quiz di… -