Una Spia e Mezzo, trama e trailer del film in onda domenica 18 ottobre su Italia 1 (Di sabato 17 ottobre 2020) Una Spia e Mezzo, trama e trailer del film in onda domenica 18 ottobre 2020 alle 21:30 su Italia 1. domenica 18 ottobre 2020 su Italia 1 andrà in onda il film “Una Spia e Mezzo“. Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber, con Dwayne Johnson e Kevin Hart nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su Italia 1. Il film (Central Intelligence in inglese) è uscito al cinema nel 2016 ha incassato ben 216,9 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 17 ottobre 2020) Unadelin182020 alle 21:30 su1.182020 su1 andrà inil“Una“. Ilè diretto da Rawson Marshall Thurber, con Dwayne Johnson e Kevin Hart nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:30 circa su1. Il(Central Intelligence in inglese) è uscito al cinema nel 2016 ha incassato ben 216,9 milioni di dollari in tutto il mondo. Inil ...

Lui gli spiega che in realtà non lo è e che sta cercando una persona conosciuta con lo pseudonimo Black Badger che sta per vendere delle informazioni che nelle mani delle persone sbagliate potrebbero ...

