“Una chiusura, anche parziale, sarebbe la fine”: i timori dei ristoranti [VIDEO] (Di sabato 17 ottobre 2020) In attesa di conoscere i contenuti del nuovo DPCM, che potrebbe prevedere chiusure anticipate se non proprio dei mini lockdown, aumenta la preoccupazione di tanti titolari di attività di ristorazione, che già raccontano di un calo di clienti. “Da quando hanno imposto l’obbligo delle mascherine anche all’aperto, ho notato un calo di afflusso nel ristornate”. … L'articolo “Una chiusura, anche parziale, sarebbe la fine”: i timori dei ristoranti VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) In attesa di conoscere i contenuti del nuovo DPCM, che potrebbe prevedere chiusure anticipate se non proprio dei mini lockdown, aumenta la preoccupazione di tanti titolari di attività di ristorazione, che già raccontano di un calo di clienti. “Da quando hanno imposto l’obbligo delle mascherineall’aperto, ho notato un calo di afflusso nel ristornate”. … L'articolo “Unala fine”: ideiproviene da www.meteoweek.com.

