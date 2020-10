Un posto al sole, anticipazioni 19-23 ottobre: Leonardo odia Serena (Di sabato 17 ottobre 2020) La difficile situazione in cui si trova Serena diventerà ancor più complicata a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 19 al 23 ottobre, rivelano che Leonardo non sopporterà di stare lontano dalla donna ed inizierà a sentire odio e risentimento per lei. Nel frattempo, la Cirillo e Filippo saranno sempre più vicini ed i sentimenti mai sopiti tra loro torneranno a galla. Intanto, Giulia deciderà di partecipare al programma radiofonico di Michele per raccontare la sua storia. Infine, Bice escogiterà un piano per vendicarsi del tradimento di Sergio. Un posto al sole, anticipazioni 19-23 ottobre: Filippo e Serena più ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 17 ottobre 2020) La difficile situazione in cui si trovadiventerà ancor più complicata a Unal. Lerelative alle puntate in onda dal 19 al 23, rivelano chenon sopporterà di stare lontano dalla donna ed inizierà a sentire odio e risentimento per lei. Nel frattempo, la Cirillo e Filippo saranno sempre più vicini ed i sentimenti mai sopiti tra loro torneranno a galla. Intanto, Giulia deciderà di partecipare al programma radiofonico di Michele per raccontare la sua storia. Infine, Bice escogiterà un piano per vendicarsi del tradimento di Sergio. Unal19-23: Filippo epiù ...

