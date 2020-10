Un Napoli devastante domina l’Atalanta e cala il poker: festa al San Paolo (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Gli azzurri di Gattuso dopo la sconfitta a tavolino contro la Juventus, tornano alla vittoria in campionato, con un perentorio 4-0 contro l’Atalanta al San Paolo. Primo tempo show del Napoli: al 23′ sblocca Lozano che, scatenato, trova il bis pochi minuti dopo. Al 30′ capolavoro di Politano e nel finale della prima frazione primo gol in A per Osimhen. Nella ripresa gol della bandiera per l’Atalanta con Lammers. Partita – Gasperini ritrova Ilicic titolare, con Gomez dietro a Zapata. Gattuso lancia Bakayoko, al debutto, e conferma il 4-2-3-1 con Osimhen di punta. Il Napoli domina dall’inizio alla fine contro i bergamaschi, e fin dai primi minuti di gioco i partenopei mettono sotto gli ospiti, sfiorando più volte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Gli azzurri di Gattuso dopo la sconfitta a tavolino contro la Juventus, tornano alla vittoria in campionato, con un perentorio 4-0 contro l’Atalanta al San. Primo tempo show del: al 23′ sblocca Lozano che, scatenato, trova il bis pochi minuti dopo. Al 30′ capolavoro di Politano e nel finale della prima frazione primo gol in A per Osimhen. Nella ripresa gol della bandiera per l’Atalanta con Lammers. Partita – Gasperini ritrova Ilicic titolare, con Gomez dietro a Zapata. Gattuso lancia Bakayoko, al debutto, e conferma il 4-2-3-1 con Osimhen di punta. Ildall’inizio alla fine contro i bergamaschi, e fin dai primi minuti di gioco i partenopei mettono sotto gli ospiti, sfiorando più volte ...

