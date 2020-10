Un giorno in pretura su Gloria Pompili: stasera su Rai3 il processo (Di sabato 17 ottobre 2020) Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:15, con la nuova puntata dedicata al processo per la morte di Gloria Pompili. stasera su Rai3, alle 00:15, va in onda Un giorno in pretura per occuparsi ancora del caso di Gloria Pompili. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna con la quinta delle nove puntate nella solita collocazione in seconda serata del sabato. Il quinto appuntamento, intitolato Gli innocenti, ripercorre il processo in Corte d'Assise a Latina per l'omicidio di Gloria Pompili, la giovane donna barbaramente uccisa il 23 agosto 2017. Secondo l'accusa quel ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 ottobre 2020) Unintornasu, alle 00:15, con la nuova puntata dedicata alper la morte disu, alle 00:15, va in onda Uninper occuparsi ancora del caso di. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna con la quinta delle nove puntate nella solita collocazione in seconda serata del sabato. Il quinto appuntamento, intitolato Gli innocenti, ripercorre ilin Corte d'Assise a Latina per l'omicidio di, la giovane donna barbaramente uccisa il 23 agosto 2017. Secondo l'accusa quel ...

_PuntoZip_ : Stasera in TV: A “Un giorno in Pretura” il caso di Gloria Pompili. Su Rai3 il processo per l’omicidio della giovane… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “Un giorno in Pretura” il caso di Gloria Pompili. Su Rai3 il processo per l’omicidio della giovane… - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Un Giorno in Pretura' del 17 ottobre alle 23.55 su RAI 3: la morte di Gloria Pompili) Segui su… - RollingStoneita : L'opera prima di Chiara Bellosi, presentata ad Alice nella città, è ‘un giorno in pretura’ visto però dai corridoi… - nellosplendor : 'Un giorno in pretura', ma a Vila Belmiro -

Ultime Notizie dalla rete : giorno pretura Un giorno in Pretura, oggi sabato 17 ottobre in tv: su Rai3 il caso della morte di Gloria Pompili Corriere dell'Umbria Un giorno in Pretura: il caso di Gloria Pompili

“Un giorno in Pretura” torna sabato 17 ottobre su Rai3 a mezzanotte e 15. La puntata ripercorre il processo in Corte d’Assise a Latina per l’omicidio di Gloria Pompili, la giovane donna morta per le p ...

Palazzo di Giustizia

L'opera prima di Chiara Bellosi, presentata ad Alice nella città, è ‘un giorno in pretura’ visto però dai corridoi di un tribunale. E dagli occhi liberi di due ragazzine ...

“Un giorno in Pretura” torna sabato 17 ottobre su Rai3 a mezzanotte e 15. La puntata ripercorre il processo in Corte d’Assise a Latina per l’omicidio di Gloria Pompili, la giovane donna morta per le p ...L'opera prima di Chiara Bellosi, presentata ad Alice nella città, è ‘un giorno in pretura’ visto però dai corridoi di un tribunale. E dagli occhi liberi di due ragazzine ...