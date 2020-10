“Un esempio di resilienza della natura”: l’Onu festeggia il ritorno degli animali a Chernobyl. Ma gli esperti: “Radiazioni ancora gravi” (Di sabato 17 ottobre 2020) Era il 26 aprile 1986 quando il reattore numero quattro di Chernobyl esplose. Fu una catastrofe, il più grave incidente nucleare della storia. Tuttavia, dopo trent’anni, il territorio non appare più come un deserto post apocalittico, bensì come un’inaspettata oasi. A dirlo è l’Onu attraverso la sua agenzia Unep (United nations environment programme) che festeggia la “terza riserva naturale più grande dell’Europa continentale” come iconico “esempio di resilienza della natura”. Ci sono gli orsi, i lupi, le linci, i bisonti, i cervi, i fagiani di monte, mentre gli alberi sono cresciuti formando una foresta fitta e rigogliosa. Tutto questo è stato possibile perché intorno alla centrale nucleare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Era il 26 aprile 1986 quando il reattore numero quattro diesplose. Fu una catastrofe, il più grave incidente nuclearestoria. Tuttavia, dopo trent’anni, il territorio non appare più come un deserto post apocalittico, bensì come un’inaspettata oasi. A dirlo è l’Onu attraverso la sua agenzia Unep (United nations environment programme) chela “terza riserva naturale più grande dell’Europa continentale” come iconico “dinatura”. Ci sono gli orsi, i lupi, le linci, i bisonti, i cervi, i fagiani di monte, mentre gli alberi sono cresciuti formando una foresta fitta e rigogliosa. Tutto questo è stato possibile perché intorno alla centrale nucleare, ...

