Ultime Notizie Serie A | tutti negativi i tamponi della Sampdoria | le parole degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ecco leA aggiornate sullevicende più importanti, a curaRedazione di Calcionews24 Tutte lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.effettuati – In vista del match contro la Lazio di oggi pomeriggio, sono risultatieffettuati. Bologna, ledi Mihajlovic – Ledel tecnico del Bologna in conferenza stampa. Clicca qui per leggerle. Fiorentina, ledi ...