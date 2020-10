Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e con Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-covid al centro di un lungo vertice notturno a Palazzo Chigi tra le ipotesi ci sarebbe quella di un coprifuoco dalle 22 ma senza arrivare a Down oggi incontro con le regioni da stasera in un pub e ristoranti chiudono a mezzanotte in campagna consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili ieri in Italia oltre 10mila nuovi contagi su 150000 Tamponi e 55 morti in calo rispetto agli 83 delle giorno prima stretta sulla Movida in Lombardia bar e pub e ristoranti chiusi a mezzanotte da sabato in tali attività dopo le 18 il consumo di alimenti e bevande viene consentito solo ai tavoli così la nuova ordinanza del governatore Fontana il provvedimento anti-covid prevede lo ...