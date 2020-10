Ufficiale: Santos, già risolto il contratto di Robinho. Il brasiliano è sotto processo in Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ durato 7 giorni il ritorno, possibile, di Robinho al Santos. Il club, insieme al calciatore, comunicano di aver già risolto il contratto dell’attaccante. Il perchè è dovuto al fatto che Robinho è accusato di una presunta violenza sessuale avvenuta nel 2013 ed è sotto processo in Italia. La battaglia legale è ancora in corso. “Santos e Robinho riferiscono che, di comune accordo, hanno deciso di sospendere la validità del contratto firmato il 10 ottobre scorso in modo che il giocatore possa concentrarsi esclusivamente sulla sua difesa nel processo che si svolge in Italia”. NOTA À ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 ottobre 2020) E’ durato 7 giorni il ritorno, possibile, dial. Il club, insieme al calciatore, comunicano di aver giàildell’attaccante. Il perchè è dovuto al fatto cheè accusato di una presunta violenza sessuale avvenuta nel 2013 ed èin. La battaglia legale è ancora in corso. “riferiscono che, di comune accordo, hanno deciso di sospendere la validità delfirmato il 10 ottobre scorso in modo che il giocatore possa concentrarsi esclusivamente sulla sua difesa nelche si svolge in”. NOTA À ...

