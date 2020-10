Udinese-Parma, i convocati di Liverani: un nuovo caso positivo al Covid-19 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Parma ha comunica che l’ulteriore ciclo di tamponi rapidi svolti nel primo pomeriggio ha dato un esito positivo. L’atleta è asintomatico e si trova attualmente in isolamento, Non prenderà parte alla trasferta di Udine. Il tecnico Liverani ha diramato la lista dei giocatori convocati, che a 24 ore dalla gara contro l’Udinese effettuerà un nuovo ciclo di tamponi per ottenere il risultato entro quattro ore dal fischio d’inizio. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Balogh, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Sohm;Attaccanti: Adorante, Gervinho, Karamoh. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Ilha comunica che l’ulteriore ciclo di tamponi rapidi svolti nel primo pomeriggio ha dato un esito. L’atleta è asintomatico e si trova attualmente in isolamento, Non prenderà parte alla trasferta di Udine. Il tecnicoha diramato la lista dei giocatori, che a 24 ore dalla gara contro l’effettuerà unciclo di tamponi per ottenere il risultato entro quattro ore dal fischio d’inizio. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Balogh, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Sohm;Attaccanti: Adorante, Gervinho, Karamoh.

Sono di questa mattina le ultime positività emerse: in totale cinque, di cui tre al Torino (di cui però solo un giocatore) e una a testa al Parma e al Crotone ... solo Bologna e Udinese non hanno ...

Accordo con l'Asl e partenza in arrivo per il Parma che raggiungerà ben presto Udine in vista della sfida di domani contro l'Udinese. Nonostante i 5 casi di Coronavirus i crociati saranno presenti all ...

Sono di questa mattina le ultime positività emerse: in totale cinque, di cui tre al Torino (di cui però solo un giocatore) e una a testa al Parma e al Crotone ... solo Bologna e Udinese non hanno ...Accordo con l'Asl e partenza in arrivo per il Parma che raggiungerà ben presto Udine in vista della sfida di domani contro l'Udinese. Nonostante i 5 casi di Coronavirus i crociati saranno presenti all ...