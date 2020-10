Udinese-Parma, decisivo l’esito del quinto tampone per i ducali dopo le cinque positività (Di sabato 17 ottobre 2020) Nonostante le cinque positività nel gruppo squadra del Parma, il match contro l’Udinese non è a rischio. Tutto dipenderà dall’ultimo ciclo di tamponi degli uomini di Liverani, che a 24 ore dal calcio d’inizio della gara si sottoporranno al test per il Covid-19 e riceveranno l’esito solamente quattro ore prima della partita. Il Parma è attualmente in isolamento fiduciario dopo una quinta positività che si aggiunge ai quattro calciatori contagiati ed indisponibili per la trasferta di Udine. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Nonostante lepositività nel gruppo squadra del, il match contro l’non è a rischio. Tutto dipenderà dall’ultimo ciclo di tamponi degli uomini di Liverani, che a 24 ore dal calcio d’inizio della gara si sottoporranno al test per il Covid-19 e riceveranno l’esito solamente quattro ore prima della partita. Ilè attualmente in isolamento fiduciariouna quinta positività che si aggiunge ai quattro calciatori contagiati ed indisponibili per la trasferta di Udine.

FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - zazoomblog : Udinese-Parma decisivo l’esito del quinto tampone per i ducali dopo le cinque positività - #Udinese-Parma… - CalcioWeb : #SerieA, altri positivi al #Coronavirus: un match a rischio - - albertocol9 : RT @sportface2016: #UdineseParma, decisivo l’esito del quinto tampone per i ducali dopo le cinque positività - sportface2016 : #UdineseParma, decisivo l’esito del quinto tampone per i ducali dopo le cinque positività -