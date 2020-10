Tv Talk, gli ospiti del 17 ottobre 2020 (Di sabato 17 ottobre 2020) Torna oggi, sabato 17 ottobre 2020, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 17 ottobre 2020 Con Monica Maggioni nella prima parte, oltre ad analizzare il suo nuovo programma di approfondimento giornalistico Settestorie, ci si interrogherà sugli ultimi provvedimenti anti-Covid e sul conseguente ruolo della tv, imbrigliata tra la necessità di illustrare le nuove norme e l’esigenza di dar voce a tutte le posizioni in merito, anche alle più polemiche. E ancora: la mascherina come oggetto di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020) Torna oggi, sabato 17, alle 15:15 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,17Con Monica Maggioni nella prima parte, oltre ad analizzare il suo nuovo programma di approfondimento giornalistico Settestorie, ci si interrogherà sugli ultimi provvedimenti anti-Covid e sul conseguente ruolo della tv, imbrigliata tra la necessità di illustrare le nuove norme e l’esigenza di dar voce a tutte le posizioni in merito, anche alle più polemiche. E ancora: la mascherina come oggetto di ...

