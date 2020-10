Tutto sull’album Cherry Blossom dei The Vamps anticipato dal singolo Better

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020)dei Theè disponibile nei negozi e in digitale. La versione fisica del nuovo disco di inediti del gruppo inglese è in vendita sia in versione CD che vinile, anche su Amazon. Il prezzo del CD audio è di 14,31 euro mentre bisognerà pagare 23,85 euro per la versione in vinile.è per I Theuna sorta di rinascita artistica e personale e proprio a questo fa riferimento il titolo del progetto. Con il lockdown dei primi mesi del 2020, i Thehanno avuto la possibilità di riflettere sul loro percorso artistico e di lavorare maggiormente ad una serie di brani particolari in quanto per la prima volta espressione di loro stessi. Quel che ne è derivato è ...