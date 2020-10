Tutto ciò che c’è da sapere sul Bonus POS | Pc | Tv e Bici

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 17 ottobre 2020) Gli ultimi mesi sono stati scanditi da una moltitudine diche il Governo ha messo a disposizione per aiutare i cittadini ad uscire da quella che sembra essere la peggiore crisi economica dalla grande depressione. Sono davvero tanti isentiti in questi mesi,pc,tv, voucher per internet o per acquistaree monopattini. In arrivo c’è anche un nuovissimodedicato ai POS. Lo scopo è quello di favorire l’utilizzo della moneta elettronica nel nostro Paese.POS IlPOS, meglio conosciuto anche come “Cashback di Stato” ha uno scopo ben preciso: combattere l’evasione fiscale attraverso l’uso della moneta elettronica. Il Cashback consiste nel rimborso ...