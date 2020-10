Tute Adidas false, scoperta fabbrica abusiva nel Napoletano (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a Somma Vesuviana una fabbrica abusiva di 100 metri quadrati dedita alla lavorazione e al confezionamento di capi di abbigliamento contraffatti del noto marchio Adidas. Denunciati per contraffazione e attività di gestione di rifiuti non autorizzata quattro cittadini cinesi residenti tra Somma Vesuviana e Terzigno. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Casalnuovo, insospettiti dall’assenza di insegne per il riconoscimento dell’attività, nel corso di un controllo, hanno scoperto una vera e propria fabbrica del falso dotata di ogni attrezzatura necessaria all’assemblaggio di vestiario sportivo dove lavoratori originari delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a Somma Vesuviana unadi 100 metri quadrati dedita alla lavorazione e al confezionamento di capi di abbigliamento contraffatti del noto marchio. Denunciati per contraffazione e attività di gestione di rifiuti non autorizzata quattro cittadini cinesi residenti tra Somma Vesuviana e Terzigno. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Casalnuovo, insospettiti dall’assenza di insegne per il riconoscimento dell’attività, nel corso di un controllo, hanno scoperto una vera e propriadel falso dotata di ogni attrezzatura necessaria all’assemblaggio di vestiario sportivo dove lavoratori originari delle ...

