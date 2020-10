Trump | famiglia Biden impresa criminale

(Di sabato 17 ottobre 2020) WASHINGTON, 17 OTT - "Lae' un', una delle piu' corrotte della storia americana": Donald, in Georgia per l'ultimo comizio di una lunga giornata elettorale, torna ...

Adnkronos : #Trump: 'I Biden? Una famiglia criminale' - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Trump attacca: 'La famiglia Biden è un'impresa criminale' #usa2020 - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Dpcm nottur… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Usa 2020, Trump attacca: 'La famiglia Biden è un'impresa criminale' #usa2020 - FirenzePost : Presidenziali Usa: Trump, Biden è il capo di una famiglia corrotta -

Ultime Notizie dalla rete : Trump famiglia

Mondo - Il presidente Usa si unisce al coro dei supporter: 'Arrestateli'. Citando poi Hillary Clinton, Trump ha innescato il coro tormentone della campagna del 2016: 'Lockh her up', imprigionatela.I sondaggi che presentano lo sfidante democratico Joe Biden in vantaggio su Donald Trump fanno fretta a quest’ultima ... un erede nientemeno che della famiglia socia dei Born nella holding cerealicola ...