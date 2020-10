Torino-Cagliari (18 ottobre ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 17 ottobre 2020) Si può dire che la stagione del Cagliari inizia con questa trasferta visto che i rossoblu nelle prime tre giornate contro Sassuolo, Lazio e Atalanta, ovvero tre delle migliori squadre del campionato, hanno raccolto un solo punto alimentando le prime voci sulla panchina di Di Francesco. Tanti punti interrogativi anche sui granata che a causa … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 17 ottobre 2020) Si può dire che la stagione delinizia con questa trasferta visto che i rossoblu nelle prime tre giornate contro Sassuolo, Lazio e Atalanta, ovvero tre delle migliori squadre del campionato, hanno raccolto un solo punto alimentando le prime voci sulla panchina di Di Francesco. Tanti punti interrogativi anche sui granata che a causa … InfoBetting: Scommesse Sportive e

I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”. I granata domani alle 15 affronteranno il ...

C'è un positivo anche nel Torino

“Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello ...

I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari". I granata domani alle 15 affronteranno il ...