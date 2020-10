The Batman: la foto di Superman sul set del film ha una spiegazione (Di sabato 17 ottobre 2020) Un'immagine trapelata dal set di The Batman sembrerebbe alludere all'esistenza di Superman nel lungometraggio di Matt Reeves, ma in realtà c'è una spiegazione. Una foto trapelata dal set di The Batman sembrerebbe alludere all'esistenza di Superman nel lungometraggio di Matt Reeves. La notizia arriva da Twitter, dove l'utente @yassinfinite ha postato una foto che sostiene di aver ricevuto da un amico residente a Liverpool, dove stanno attualmente girando il film. Nell'immagine si vedono alcune comparse, di cui una vestita come l'Uomo d'Acciaio. C'è una spiegazione: si tratterebbe di una festa di Halloween (potenziale allusione al titolo di una delle storie che hanno ispirato il film), il che vorrebbe ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 ottobre 2020) Un'immagine trapelata dal set di Thesembrerebbe alludere all'esistenza dinel lungometraggio di Matt Reeves, ma in realtà c'è una. Unatrapelata dal set di Thesembrerebbe alludere all'esistenza dinel lungometraggio di Matt Reeves. La notizia arriva da Twitter, dove l'utente @yassinfinite ha postato unache sostiene di aver ricevuto da un amico residente a Liverpool, dove stanno attualmente girando il. Nell'immagine si vedono alcune comparse, di cui una vestita come l'Uomo d'Acciaio. C'è una: si tratterebbe di una festa di Halloween (potenziale allusione al titolo di una delle storie che hanno ispirato il), il che vorrebbe ...

