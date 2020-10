Tg Agricoltura, edizione del 17 ottobre 2020 (Di sabato 17 ottobre 2020) La passione per la terra è più forte del cemento. Ne è l’esempio l’associazione ‘Orti Urbani Tre Fontane’ nata nel gennaio del 2013, su iniziativa di un gruppo di amici, abitanti nel quartiere Montagnola dell’VIII municipio di Roma. Oggi 300 persone, che in una zona degradata sono partiti con pochi orti e adesso hanno un parco incorniciato da più di 100 appezzamenti in cui famiglie e appassionati coltivano per uso personale. Un polmone verde in cui spuntano zucche, ortaggi stagionali di ogni tipo, arnie e non solo. Ma anche orti didattici per le scuole e iniziative di volontariato per i disabili psichici.– IL BIO E’ DI CASA AD AMATRICE, LA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DI CASALE NIBBI Leggi su dire (Di sabato 17 ottobre 2020) La passione per la terra è più forte del cemento. Ne è l’esempio l’associazione ‘Orti Urbani Tre Fontane’ nata nel gennaio del 2013, su iniziativa di un gruppo di amici, abitanti nel quartiere Montagnola dell’VIII municipio di Roma. Oggi 300 persone, che in una zona degradata sono partiti con pochi orti e adesso hanno un parco incorniciato da più di 100 appezzamenti in cui famiglie e appassionati coltivano per uso personale. Un polmone verde in cui spuntano zucche, ortaggi stagionali di ogni tipo, arnie e non solo. Ma anche orti didattici per le scuole e iniziative di volontariato per i disabili psichici.– IL BIO E’ DI CASA AD AMATRICE, LA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DI CASALE NIBBI

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura edizione Tg Agricoltura, edizione del 17 ottobre 2020 - DIRE.it Dire Marco Paravicini, 30 anni, eredita l'azienda biodinamica della nonna Giulia Maria Crespi: «Ho raccolto la sfida»

Nel giro di due mesi ha perso il padre Aldo e la nonna: «Tutto è arrivato all’improvviso in circostanze tragiche. Ho fatto studi di Economia e di colpo mi sono trovato a guidare un’azienda di 750 etta ...

Sabato e domenica la 74ª «Mostra dell’Agricoltura»

Il fine settimana consacrato alla «Mostra dell’Agricoltura» è ormai alle porte. Domani e domenica Trento Expo si riempirà di luci, colori, profumi e soprattutto di sapori, grazie alla 74ª edizione di ...

