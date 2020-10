Terza Regione italiana verso la chiusura: “Situazione troppo pericolosa” (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo l’aumento dei casi positivi registratosi nel Lazio, che per la prima volta ha quasi raggiunto quota 800 in un solo giorno, il governatore Nicola Zingaretti starebbe decidendo di tenere scuole superiori e università chiuse su modello di quanto accaduto in Campania. Sono infatti circa 12 mila gli studenti laziali in isolamento in seguito a casi di coronavirus emersi negli istituti. Prima di prendere qualunque decisione attende però il nuovo dpcm che Conte dovrebbe firmare tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. (Continua...) Scuole superiori chiuse in Lazio? Venerdì 16 ottobre ha avuto luogo un lungo vertice tra il Presidente e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato per fare il punto sull’emergenza e stabilire ulteriori restrizioni. Tra queste l’ipotesi che ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo l’aumento dei casi positivi registratosi nel Lazio, che per la prima volta ha quasi raggiunto quota 800 in un solo giorno, il governatore Nicola Zingaretti starebbe decidendo di tenere scuole superiori e università chiuse su modello di quanto accaduto in Campania. Sono infatti circa 12 mila gli studenti laziali in isolamento in seguito a casi di coronavirus emersi negli istituti. Prima di prendere qualunque decisione attende però il nuovo dpcm che Conte dovrebbe firmare tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020. (Continua...) Scuole superiori chiuse in Lazio? Venerdì 16 ottobre ha avuto luogo un lungo vertice tra il Presidente e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato per fare il punto sull’emergenza e stabilire ulteriori restrizioni. Tra queste l’ipotesi che ...

