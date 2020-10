Terrorismo da Covid: basta, non ce la facciamo più (Di sabato 17 ottobre 2020) Internet ed i social, pullulano di notizie allarmistiche che si rivelano fake news.Continua Italia e nel mondo il Terrorismo mediatico ispirato da una situazione comunque reale, come è la pandemia in corso, ma che viene amplificato con notizie imposte dai mass-media con titoli fuorvianti. Gran parte della popolazione italiana è consapevole che ci troviamo in una fase estremamente critica, che potrebbe esserci quella che è la seconda ondata dei contagi derivanti dalla pandemia. Questo è un dato di fatto, dimostrato dalle iniziative intraprese dalle autorità competenti per ridurre i contagi. Non vogliamo assolutamente sottostimare la gravità della situazione attuale e di ciò che si potrebbe avere nel futuro. Ma è soprattutto quando si vive una fase di grave emergenza come quella in corso, che ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 17 ottobre 2020) Internet ed i social, pullulano di notizie allarmistiche che si rivelano fake news.Continua Italia e nel mondo ilmediatico ispirato da una situazione comunque reale, come è la pandemia in corso, ma che viene amplificato con notizie imposte dai mass-media con titoli fuorvianti. Gran parte della popolazione italiana è consapevole che ci troviamo in una fase estremamente critica, che potrebbe esserci quella che è la seconda ondata dei contagi derivanti dalla pandemia. Questo è un dato di fatto, dimostrato dalle iniziative intraprese dalle autorità competenti per ridurre i contagi. Non vogliamo assolutamente sottostimare la gravità della situazione attuale e di ciò che si potrebbe avere nel futuro. Ma è soprattutto quando si vive una fase di grave emergenza come quella in corso, che ...

