Terroir nel Whisky come nel vino? Uno studio inchioda l’industria dei distillati

Il Terroir, concetto tanto caro ad enologi e sommelier nel mondo del vino, può essere applicato al Whisky? Quell'insieme tridimensionale di suolo, clima e topografia che influenza la crescita della vite ha lo stesso effetto sull'orzo? Secondo Mark Reynier, Ceo di Waterford Distillery in Irlanda, la risposta è affermativa. Ci sono solo tre materie prime ammessi per la produzione del Whisky Single Malt: lievito, acqua e orzo – spiega Reynier – Si dice che il Whisky dipenda dalla giusta acqua o dalla botte usata in invecchiamento, ma non si parla mai dell'orzo. Perché questo punto cieco?". Waterford va ad aggiungersi ad un esiguo ma crescente numero di distillatori che stanno lavorando per dimostrare l'esistenza del Terroir

