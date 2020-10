Terremoto Sicilia: scossa tra Messina e Enna [MAPPE e DATI] (Di sabato 17 ottobre 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 14.34. L’epicentro è stato localizzato a Troina, in provincia di Enna. L’ipocentro è stato localizzato a 36 Km di profondità.L'articolo Terremoto Sicilia: scossa tra Messina e Enna MAPPE e DATI MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Unadiè stata registrata poco fa in. La, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 14.34. L’epicentro è stato localizzato a Troina, in provincia di. L’ipocentro è stato localizzato a 36 Km di profondità.L'articolotraMeteoWeb.

ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #ENNA, in #SICILIA, a #Troina. #Magnitudo 2.8. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #ENNA, in #SICILIA, a #Troina. #Magnitudo 2.8. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #ENNA, in #SICILIA, a #Cerami. #Magnitudo 2.7. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #TRAPANI, in #SICILIA, a #San #Vito Lo #Capo. #Magnitudo 2.8. Ecco QUI i #DETTAGLI - ernestocaprari : Bertolaso:“banchi con rotelle pericolosissimi nei territori altamente sismici come la Sicilia“ e ricorda il terremo… -