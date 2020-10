Terremoto, paura in Sicilia: sciame sismico tra Messina e Enna [MAPPE e INFO] (Di sabato 17 ottobre 2020) sciame sismico nell’Ennese: una serie di scosse dall’alba di oggi. La più forte nel primo pomeriggio alle 14.29, di magnitudo 3.3, con epicentro vicino a Troina, in provincia di Enna, e ipocentro di 32 Km. Dalle 5.50 la serie di scosse, che ha interessato anche il comune di Cerami, hanno avuto magnitudo compresa tra 2 e 3.3 e una profondità tra i 9 e i 32 chilometri. Di seguito i dati dell’Ingv con l’elenco di tutte le scosse della giornata: Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-10-17 15:55:19 ML 2.2 7 km N Troina (EN) 33 37.84 14.58 2020-10-17 15:27:34 ML 2.1 6 km N Troina (EN) 33 37.84 14.61 2020-10-17 15:14:45 ML 2.1 4 km NW Troina (EN) 34 37.81 14.58 2020-10-17 15:07:43 ML 2.2 6 km NW Troina ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020)nell’Ennese: una serie di scosse dall’alba di oggi. La più forte nel primo pomeriggio alle 14.29, di magnitudo 3.3, con epicentro vicino a Troina, in provincia di, e ipocentro di 32 Km. Dalle 5.50 la serie di scosse, che ha interessato anche il comune di Cerami, hanno avuto magnitudo compresa tra 2 e 3.3 e una profondità tra i 9 e i 32 chilometri. Di seguito i dati dell’Ingv con l’elenco di tutte le scosse della giornata: Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2020-10-17 15:55:19 ML 2.2 7 km N Troina (EN) 33 37.84 14.58 2020-10-17 15:27:34 ML 2.1 6 km N Troina (EN) 33 37.84 14.61 2020-10-17 15:14:45 ML 2.1 4 km NW Troina (EN) 34 37.81 14.58 2020-10-17 15:07:43 ML 2.2 6 km NW Troina ...

ileexyato : @ljlroses Io sono in allerta dal 2009 ormai ahah però ho imparato abbastanza a riconoscerlo anche se ci sono rumori… - micheled2869 : RT @GianlucaPistore: ?? 83 morti oggi. Non un terremoto, ma il virus “che fa tutti asintomatici”. Oggi ne ha uccisi 83. Esattamente il DOPPI… - AndreaStair : RT @GianlucaPistore: ?? 83 morti oggi. Non un terremoto, ma il virus “che fa tutti asintomatici”. Oggi ne ha uccisi 83. Esattamente il DOPPI… - dianacalibana : RT @GianlucaPistore: ?? 83 morti oggi. Non un terremoto, ma il virus “che fa tutti asintomatici”. Oggi ne ha uccisi 83. Esattamente il DOPPI… - GianlucaPistore : ?? 83 morti oggi. Non un terremoto, ma il virus “che fa tutti asintomatici”. Oggi ne ha uccisi 83. Esattamente il DO… -