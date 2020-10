Tennis, Marco Cecchinato scala la classifica: il nuovo ranking ATP del siciliano e in caso di vittoria finale… (Di sabato 17 ottobre 2020) Marco Cecchinato, il ritorno. Potrebbe essere il titolo di un film, ma non è questo il caso. Il siciliano, dopo mesi di grandi difficoltà, sembra aver ritrovato la retta via. “Ceck“, infatti, ha battuto nettamente il serbo Danilo Petrovic nella semifinale dell’ATP di Sardegna 2020 e ha conquistato la finale del torneo sulla terra rossa sarda, dovendosela vedere domani contro l’altro balcanico Laslo Djere, che ha sconfitto l’altro azzurro Lorenzo Musetti, costretto al ritiro nel terzo set per un problema al gomito. Con questo risultato, Cecchinato è virtualmente n.77 del mondo (26 posizioni guadagnate in questa settimana), ma le chance per proseguire e concludere il cerchio ci sono. Nel caso, infatti, il nostro portacolori battesse Djere ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020), il ritorno. Potrebbe essere il titolo di un film, ma non è questo il. Il, dopo mesi di grandi difficoltà, sembra aver ritrovato la retta via. “Ceck“, infatti, ha battuto nettamente il serbo Danilo Petrovic nella semifinale dell’ATP di Sardegna 2020 e ha conquistato la finale del torneo sulla terra rossa sarda, dovendosela vedere domani contro l’altro balcanico Laslo Djere, che ha sconfitto l’altro azzurro Lorenzo Musetti, costretto al ritiro nel terzo set per un problema al gomito. Con questo risultato,è virtualmente n.77 del mondo (26 posizioni guadagnate in questa settimana), ma le chance per proseguire e concludere il cerchio ci sono. Nel, infatti, il nostro portacolori battesse Djere ...

Prima di questa settimana, Marco aveva raggiunto la finale a Buenos Aires nel febbraio dello scorso anno, quando riuscì a battere Diego Schwartzman, attuale top 10, nell'ultimo dei suoi acuti prima de ...

È tornato Marco Cecchinato. Musetti-Djere si prospetta un match molto interessante tra due atleti che hanno espresso un ottimo tennis nel corso di questo torneo.

