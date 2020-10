Tennis: Marco Cecchinato e la caccia alla risalita sotto la guida di Massimo Sartori (Di sabato 17 ottobre 2020) Osservando il recente percorso di Marco Cecchinato, che dopo il lockdown è tornato ad alzare i giri del motore, appare chiaro come per il siciliano la mano di Massimo Sartori, al suo fianco da marzo dopo la conclusione del rapporto con Uros Vico, sia stata davvero importante. All’inizio della loro collaborazione, queste erano le parole di Sartori al Corriere della Sera: “Marco nel 2018 ha avuto una stagione straordinaria, anche dal punto di vista mediatico. Ma l’ha pagato. Era immaginabile che facesse qualche passo indietro, ma lui si è adagiato troppo, ha pensato che le cose sarebbero andate avanti da sole, ha smesso di allenarsi come doveva. Ha iniziato bene anche il 2019, con una vittoria a Buenos Aires e una semi a Doha, ma quando ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Osservando il recente percorso di, che dopo il lockdown è tornato ad alzare i giri del motore, appare chiaro come per il siciliano la mano di, al suo fianco da marzo dopo la conclusione del rapporto con Uros Vico, sia stata davvero importante. All’inizio della loro collaborazione, queste erano le parole dial Corriere della Sera: “nel 2018 ha avuto una stagione straordinaria, anche dal punto di vista mediatico. Ma l’ha pagato. Era immaginabile che facesse qualche passo indietro, ma lui si è adagiato troppo, ha pensato che le cose sarebbero andate avanti da sole, ha smesso di allenarsi come doveva. Ha iniziato bene anche il 2019, con una vittoria a Buenos Aires e una semi a Doha, ma quando ...

Musetti e Cecchinato show. E’ caccia al derby in finale (Federica Cocchi, La Gazzetta dello Sport) «La pressione è un privilegio». Lorenzo Musetti commenta così la prima semifinale Atp raggiunta da un ...

E' grande Italia al Forte Village Sardegna Open. Al torneo Atp 250 organizzato nella splendida cornice del resort di Santa Margherita di Pula sia Lorenzo Musetti che Marco Cecchinato avanzano alle sem ...

