Tennis, Lorenzo Musetti: “Ho sentito una fitta al gomito e ho deciso di ritirarmi per non peggiorare la situazione” (Di sabato 17 ottobre 2020) Si conclude con amarezza l’avventura a Santa Margherita di Pula, in Sardegna (Italia), il torneo ATP 250 di Tennis di Lorenzo Musetti. L’azzurro, impegnato per la prima volta in una semifinale di un evento del circuito internazionale principale, è stato costretto al ritiro nel terzo set sullo score di 6-2 2-6 1-4 contro il serbo Laslo Djere dopo 1 ora e 41 minuti di gioco. Un vero peccato per il 18enne nativo di Carrara, che aveva davvero ben impressionato nel corso della prima frazione, subendo poi la rimonta del balcanico, giocatore molto esperto sulla terra battuta. “Mentre stavo per battere ho sentito una fitta veramente forte al gomito. Già quando mi sono scaldato mi dava fastidio, ho preso un antidolorifico prima di giocare, poi il dolore è ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Si conclude con amarezza l’avventura a Santa Margherita di Pula, in Sardegna (Italia), il torneo ATP 250 didi. L’azzurro, impegnato per la prima volta in una semifinale di un evento del circuito internazionale principale, è stato costretto al ritiro nel terzo set sullo score di 6-2 2-6 1-4 contro il serbo Laslo Djere dopo 1 ora e 41 minuti di gioco. Un vero peccato per il 18enne nativo di Carrara, che aveva davvero ben impressionato nel corso della prima frazione, subendo poi la rimonta del balcanico, giocatore molto esperto sulla terra battuta. “Mentre stavo per battere hounaveramente forte al. Già quando mi sono scaldato mi dava fastidio, ho preso un antidolorifico prima di giocare, poi il dolore è ...

OA_Sport : Tennis, Lorenzo Musetti: “Ho sentito una fitta al gomito e ho deciso di ritirarmi per non peggiorare la situazione” - vitasportivait : ?? #Tennis | #SardiniaOpen Lorenzo #Musetti ???? perde in semifinale contro Laslo #Djere ????. L’azzurro si ritira per… - live_tennis : Forte Village Sardegna Open - Semi-final: Lorenzo Musetti won, Laslo Djere retired (6-2, 2-6, 1-4) - federtennis : Lorenzo #Musetti e Marco #Cecchinato sono scesi in campo per preparare i loro match contro Djere e Petrovic. Tra… - elisaasciotii : RT @federtennis: Dalle 11:00 tutti su @SuperTennisTv per le semifinali del Forte Village Sardegna Open! ?? Lorenzo #Musetti vs Laslo Djere… -