Tennis, Atp 250 di Pula: Cecchinato in finale, ritirato Musetti (Di sabato 17 ottobre 2020) Non ci sarà una finale tutta tricolore, ma l'Italia può comunque ambire a vincere la prima edizione del Forte Village Sardegna Open, il nuovo Atp 250 in corso sulla terra battuta di Pula, Cagliari.

Si tratta di un torneo ATP Challenger 80 organizzato, anche questo, da MEF Tennis Events con il supporto della Regione Emilia-Romagna, di APT e del Comune di Parma. Le qualificazioni inizieranno ...

ATP Sardegna 2020: Cecchinato in finale, demolito Petrovic in due set

Marco Cecchinato conquista la finale del torneo ATP 250 di Sardegna 2020 dopo un match dominato contro Danilo Petrovic. Il serbo, non nella sua migliore condizione fisica, cede all'azzurro in due set ...

Si tratta di un torneo ATP Challenger 80 organizzato, anche questo, da MEF Tennis Events con il supporto della Regione Emilia-Romagna, di APT e del Comune di Parma. Le qualificazioni inizieranno ...