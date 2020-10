Tamponi Covid, i numeri in Europa: Spagna e Francia hanno atteso il picco (e sono state travolte), Germania ad agosto ha arginato l’onda, Londra tradita dai privati (Di sabato 17 ottobre 2020) Spagna e Francia hanno aspettato, come l’Italia, il nuovo picco per aumentare il numero di test, non riuscendo così a limitare la diffusione della pandemia. In Germania e in Gran Bretagna, invece, si è sempre mantenuto un livello più alto di monitoraggio. Berlino è riuscita ad frenare l’onda, il Regno Unito ha dovuto fare i conti con il flop del piano di tracciamento di Johnson, dovuto anche ad appalti privati senza gara che hanno privilegiato le élite Tory. In Italia, dove il 15 ottobre è stata superata quota 8mila nuovi positivi, nella settimana dal 5 all’11 ottobre sono stati effettuati 1.293 Tamponi ogni 100mila abitanti. Più della Spagna, meno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020)aspettato, come l’Italia, il nuovoper aumentare il numero di test, non riuscendo così a limitare la diffusione della pandemia. Ine in Gran Bretagna, invece, si è sempre mantenuto un livello più alto di monitoraggio. Berlino è riuscita ad frenare l’onda, il Regno Unito ha dovuto fare i conti con il flop del piano di tracciamento di Johnson, dovuto anche ad appaltisenza gara cheprivilegiato le élite Tory. In Italia, dove il 15 ottobre è stata superata quota 8mila nuovi positivi, nella settimana dal 5 all’11 ottobrestati effettuati 1.293ogni 100mila abitanti. Più della, meno di ...

TREVISO Doveva essere il giorno più bello. Nel giro di poche ore, invece, è diventato un incubo. Un matrimonio celebrato nella zona di Treviso si è trasformato in un focolaio ...

Riunione tra governo, Regioni e Cts: confronto su ospedali e nuove misure

Al via la riunione tra governo e Regioni per un confronto su terapie intensive e tamponi: al vaglio anche le nuove misure restrittive.

TREVISO Doveva essere il giorno più bello. Nel giro di poche ore, invece, è diventato un incubo. Un matrimonio celebrato nella zona di Treviso si è trasformato in un focolaio ...Al via la riunione tra governo e Regioni per un confronto su terapie intensive e tamponi: al vaglio anche le nuove misure restrittive.