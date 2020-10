Superbike, GP Estoril 2020: Jonathan Rea chiude i conti ed è Campione del Mondo! Sesto sigillo iridato per il nord irlandese (Di sabato 17 ottobre 2020) Toprak Razgatlioglu è il meritevole vincitore di una gara-1 condotta magistralmente dal primo all’ultimo giro, ma la copertina di giornata è dedicata inevitabilmente ai festeggiamenti di uno straordinario Jonathan Rea capace di conquistare aritmeticamente il Sesto titolo iridato della carriera in Superbike. Il nord irlandese della Kawasaki, protagonista di una stagione 2020 sensazionale in cui si è rivelato ancora una volta il più forte e solido nell’arco del campionato intero, ha chiuso i conti quest’oggi mettendo in mostra l’ennesima dimostrazione di superiorità con una rimonta strepitosa. Partito 15° in griglia, a causa di una caduta in Superpole, il 33enne nativo di Ballymena non si ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Toprak Razgatlioglu è il meritevole vincitore di una gara-1 condotta magistralmente dal primo all’ultimo giro, ma la copertina di giornata è dedicata inevitabilmente ai festeggiamenti di uno straordinarioRea capace di conquistare aritmeticamente iltitolodella carriera in. Ildella Kawasaki, protagonista di una stagionesensazionale in cui si è rivelato ancora una volta il più forte e solido nell’arco del campionato intero, ha chiuso iquest’oggi mettendo in mostra l’ennesima dimostrazione di superiorità con una rimonta strepitosa. Partito 15° in griglia, a causa di una caduta in Superpole, il 33enne nativo di Ballymena non si ...

