«Sul più bello» | il film che vi addolcirà | tra amore e la voglia di favola

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 ottobre 2020) Julia Roberts lo aveva detto in Pretty Woman che «voleva la favola» perché, in fin dei conti, i film romantici li guardiamo per quello: per vedere la favola. Sul più bello, il film di Alice Filippi ispirato all’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, tiene fede a quella promessa e mette in piedi la più classica delle storie, quella della ragazza bruttina che cerca di conquistare il cuore dell’adone bello e impossibile. A rendere l’impresa ancora più titanica, però, è il fatto che la protagonista, Marta, soffre di una rara malattia congenita ai polmoni, la mucoviscidosi, che potrebbe aggravarsi da un momento all’altro, riducendo le sue aspettative di vita. La cosa, però, non influisce sullo spirito della ragazza che, in una Torino fotografata nei suoi colori più aranciati, cerca di godersi le piccole cose al meglio che può, mascherando la paura di non arrivare ai cinquant’anni con l’ironia e la sagacia. https://www.youtube.com/watch?v=Wp7fZaTm2xo