Sui giornali italiani non c’è un commento alla lite Ronaldo-Spadafora (su Repubblica sette righe) (Di sabato 17 ottobre 2020) Siamo ben oltre l’imbarazzante. Ovviamente all’estero ci sfottono – come ha fatto ieri la Suddeütsche – per il trattamento che i quotidiani italiani riservano alla Juventus e al caso Cristiano Ronaldo. Ieri è avvenuto qualcosa di clamoroso dal punto di vista giornalistico e non solo. Cristiano Ronaldo ha risposto al ministro Spadafora che aveva ricordato la sua violazione del protocollo (c’è una denuncia dell’Asl di Torino alla Procura della Repubblica). Il ministro gli ha dato dell’arrogante, del bugiardo e dell’irresponsabile. Per Repubblica – oggi giornale degli Agnelli – la notizia non merita più di sette righe in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Siamo ben oltre l’imbarazzante. Ovviamente all’estero ci sfottono – come ha fatto ieri la Suddeütsche – per il trattamento che i quotidianiriservanoJuventus e al caso Cristiano. Ieri è avvenuto qualcosa di clamoroso dal punto di vistastico e non solo. Cristianoha risposto al ministroche aveva ricordato la sua violazione del protocollo (c’è una denuncia dell’Asl di TorinoProcura della). Il ministro gli ha dato dell’arrogante, del bugiardo e dell’irresponsabile. Per– oggi giornale degli Agnelli – la notizia non merita più diin ...

