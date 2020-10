"Stuprata a 12 anni, ero pelle e ossa...". Adua Del Vesco rivela l'orrore subito da bambina: Signorini sotto-choc (Di sabato 17 ottobre 2020) In 28 anni non dice nulla. Un segreto tenuto sotto chiave. Ora Adua Del Vesco, al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, fa confessione choc. “A 12 anni ho subito uno stupro. Non dovevo vedere quelle cose”, dice l'attrice. Che piange e racconta del periodo vissuto combattendo l'anoressia. “Ero solo ossa”, dice. “Poi ho ripreso la vita in mano”. E Signorini con un tocco parla con Adua delicatamente. “Pensavo di essere invincibile. E' fondamentale chiedere aiuto. I miei ricordi sono offuscati. La mia mente cerca di cancellare. Il mostro è una persona che conoscevo a cui avevo chiesto un passaggio”, continua ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) In 28non dice nulla. Un segreto tenutochiave. OraDel, al Grande Fratello Vip condotto da Alfonsosu Canale 5, fa confessione. “A 12houno stupro. Non dovevo vedere quelle cose”, dice l'attrice. Che piange e racconta del periodo vissuto combattendo l'anoressia. “Ero solo”, dice. “Poi ho ripreso la vita in mano”. Econ un tocco parla condelicatamente. “Pensavo di essere invincibile. E' fondamentale chiedere aiuto. I miei ricordi sono offuscati. La mia mente cerca di cancellare. Il mostro è una persona che conoscevo a cui avevo chiesto un passaggio”, continua ...

"A 12 anni ho subito uno stupro. Non dovevo vedere quelle cose", dice l'attrice. Che piange e racconta del periodo vissuto combattendo l'anoressia. "Ero solo ossa", dice. "Poi ho ripreso la vita in ..."

