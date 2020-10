Streaming Gratis Napoli – Atalanta Diretta Live Tv No Rojadirecta e Hesgoal

Leggi su aciclico

(Di sabato 17 ottobre 2020) Negli occhi tornano i dribbling della magica notte di Valencia. Josip Ilicic era imprendibile, l’una vera Dea, tra le otto più belle d’Europa. Poi il blocco. No, non ci riferiamo alla pandemia che ha messo in ginocchio Bergamo e fermato il calcio per mesi. Qualcosa nella mente di Josip si era inceppata. Un male oscuro lo tormentava. Ilicic ci ha combattuto per settimane, al ritorno della Serie A,è sceso in campo anche l’11 luglio nel big match contro la Juventus, ma non sembrava lui. Smagrito, senza guizzi. Subito dopo, infatti, gettò la spugna. Là dove non erano riusciti i difensori, ci aveva messo lo zampino il peggior avversario che un campione può incontrare: sé stesso. Non è un mistero, Gian Piero Gasperini ha temuto di non rivederlo più in campo. Poi la lenta ripresa e ieri la ...