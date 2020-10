Streaming Gratis Inter – Milan Diretta Live Tv No Rojadirecta e Hesgoal

Leggi su aciclico

(Di sabato 17 ottobre 2020) Se Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku fossero un’entità sola, diciamo Ibraku, il gol avrebbe un dio completo: tecnica e potenza, carisma e generosità. Detterebbe le tavole della legge, ma spezzerebbe anche il pane per gli altri. Invece se ne vanno in giro per il mondo come le due metà imperfette del Visconte Dimezzato di Calvino. Solo il derby li riunirà. Marco e Giacinto Ibra ha il passato all’Ajax e i piedi eleganti di Van Basten che il 24marzo ’91 sfidò Riccardo Ferri al limite dell’area. Ondeggiò una finta di corpo e l’ista si accasciò davanti a lui come un palazzo abusivo. Il rasoterra dell’olandese fu il gol partita. Lukaku in area ha la potenza del grande RobertoBoninsegna che l’19 novembre ’72 scalò la schiena di Maurizio Turone per incornare il 2-3 di ...