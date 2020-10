Streaming Gratis Crotone – Juventus Diretta Live Tv No Rojadirecta e Hesgoal

Leggi su aciclico

(Di sabato 17 ottobre 2020) Valerio Clari Nove cento settanta invitati in più rispetto a ogni altro battesimo, di questi tempi: in mille, ben distanziati dentro lo Scida, assisteranno all’ingresso di Chiesa nel mondo bianconero. Preparativi ridotti al minimo, giusto una prova vera alla Continassa (ieri), più qualche primo passo (giovedì) per vedere come stanno i nuovi vestiti, ma con le tossine dell’impegno azzurro ancora nelle gambe. Poco importa, si va. Conta avere Fede, per Pirlo, in una giornata in cui manca Cristiano e non solo. La rosa profonda si è trasformata subito in striminzita: le scelte restano, per il tecnico, ma più su come piazzare le pedine, piuttosto che quali scegliere. Cinque indisponibili pesanti, una alternativa vera (e basta) per reparto, una Champions che incombe. Federico Chiesa puoi giocartelo in varie caselle: punta, esterno, a destra, a ...