Storico Cadice | la neopromossa batte in trasferta il Real Madrid

(Di sabato 17 ottobre 2020) Clamoroso nella Liga spagnola: laha battuto inilcon il punteggio di 1-0. Un successovisto che mai i gialli erano passati al Bernabeu. Ildal canto suo ha giocato davvero male già nel primo tempo subendo il gol di Lozano al 15'. Nella ripresa la squadra di Zidane ha cercato di ribaltare il risultato ma si è esposta al contropiede avversario. Nessun gol però per le merengues e al 90' l'esultanza delè stata davvero incontenibile. ITA Sport Press.

Il Real Madrid ha convocato per la prima volta Lucas Canizares, figlio di Santiago: sarà lui il terzo portiere di Zidane contro il Cadice ...