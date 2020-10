Spoiler, Il Paradiso delle Signore: che fine ha fatto Angela? (Di sabato 17 ottobre 2020) L’attrice Alessia Debandi, la popolare ‘Angela’ della soap Il Paradiso delle Signore rivela che non farà più parte del cast e a Di Più Tv parla dei suoi progetti futuri. Ora girerà ‘Volevo fare la rockstar 2’. “Quando ho saputo che il mio percorso al Paradiso delle Signore era finito, e che il mio personaggio, AngelaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 ottobre 2020) L’attrice Alessia Debandi, la popolare ‘’ della soap Ilrivela che non farà più parte del cast e a Di Più Tv parla dei suoi progetti futuri. Ora girerà ‘Volevo fare la rockstar 2’. “Quando ho saputo che il mio percorso alera finito, e che il mio personaggio,Articolo completo: dal blog SoloDonna

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore spoiler 21 ottobre: Luciano finge il matrimonio perfetto - mementobonnie : e se siete bravi e buoni con chiunque non vi danno la medaglia, e spoiler non andate in paradiso - Nicole31612301 : #ilparadisodellesignore - MiriEchelon : RT @FabyMaves90: #ilparadisodellesignore C’è ancora speranza, datemi il quartetto di ville sul lago di Como: #Recamato - #Niccarado - #Cosi… - ValeCB : RT @FabyMaves90: #ilparadisodellesignore C’è ancora speranza, datemi il quartetto di ville sul lago di Como: #Recamato - #Niccarado - #Cosi… -