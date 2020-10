Spirano | precipita pulendo la finestra | grave un' anziana

(Di sabato 17 ottobre 2020) Stavale finestre di casa sua, al secondo piano, quando, forse per un brusco movimento ha perso l'equilibrio ed &e; caduta. Momenti di paura per una pensionata di 73 anni, di, ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Spirano precipita

BergamoNews.it

Stava pulendo le finestre di casa sua, al secondo piano, quando, forse per un brusco movimento ha perso l'equilibrio ed è caduta. Momenti di paura per una pensionata di 73 anni, di Spirano, ora ricove ...