Spezia | Maggiore positivo al Coronavirus | il comunicato del club

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Giulioal: ecco ildellosulle condizioni del calciatore spezzino Altroin Serie A: Giulioha contratto il Covid-19. Ecco ilufficiale dello. «LoCalcio comunica che il tampone al quale è stato sottoposto questa mattina il calciatore Giulio, in isolamento fiduciario fin dal suo rientro alladal ritiro della Nazionale Under 21, ha dato esitoal Covid-19. Attualmente asintomatico, il centrocampista spezzino, che non è mai più entrato in contatto con il gruppo squadra o con altri membri del ...