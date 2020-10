Spezia-Fiorentina, le parole degli allenatori nel pre-gara (Di sabato 17 ottobre 2020) Spezia–Fiorentina sarà una delle due gare delle ore 15:00 della domenica di Serie A. Le due formazioni vogliono tornare a vincere dopo i recenti stop prima della pausa delle Nazionali. L’obiettivo di entrambi è di dimenticare le gare contro il Milan e Sampdoria. Quali sono gli obiettivi dello Spezia? C’è molta curiosità nel vedere come Italiano abbia preparato l’incontro. La volontà di scrollarsi la nomea di neopromossa è molto forte. Per questo il mister chiede il massimo per i suoi undici ragazzi contro una squadra temibile come la Fiorentina. “Ogni squadra deve avere una sua mentalità, un proprio pensiero e penso sia riferito al fatto che sempre bisogna proporre, giocare bene, non avere timore dell’avversario. Noi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 ottobre 2020)sarà una delle due gare delle ore 15:00 della domenica di Serie A. Le due formazioni vogliono tornare a vincere dopo i recenti stop prima della pausa delle Nazionali. L’obiettivo di entrambi è di dimenticare le gare contro il Milan e Sampdoria. Quali sono gli obiettivi dello? C’è molta curiosità nel vedere come Italiano abbia preparato l’incontro. La volontà di scrollarsi la nomea di neopromossa è molto forte. Per questo il mister chiede il massimo per i suoi undici ragazzi contro una squadra temibile come la. “Ogni squadra deve avere una sua mentalità, un proprio pensiero e penso sia riferito al fatto che sempre bisogna proporre, giocare bene, non avere timore dell’avversario. Noi ...

