Spezia-Fiorentina | i convocati di Italiano | out Galabinov | c’è Deiola

(Di sabato 17 ottobre 2020) L’allenatore dello, Vincenzo, ha diramato la lista dei giocatoriper il match di domani contro la. Diversi i calciatori fuori causa, a partire da Marchizza e Maggiore che sono in quarantena dopo quanto accaduto con l’Under 21. Out anche, Mattiello, Ramos, Mastinu, Capradossi, Zoet, Leo Sena ed Ismajli. Prima convocazione per Provedel e Nzola, mentre le buone notizie arrivano dache stringe i denti e fa parte della lista. L’elenco deiPortieri: KRAPIKAS, RAFAEL, PROVEDEL Difensori: SALA, TERZI, BASTONI, FERRER, CHABOT, ERLIC, DELL’ORCO, VIGNALI. Centrocampisti: ACAMPORA, MORA, RICCI, AGOUME, BARTOLOMEI, ESTEVEZ, POBEGA,. Attaccanti: GYASI, FARIAS, NZOLA, VERDE, ...

FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - sportface2016 : #SerieA #SpeziaFiorentina I convocati di Italiano - FirenzePost : Fiorentina: vincere con lo Spezia (domenica, ore 15, Dazn). Callejon pronto subito. Formazioni -

CLICCA PER VOTARE LA FORMAZIONE DEI TIFOSI! Quarta giornata di campionato all’orizzonte per la Fiorentina, in campo a Cesena contro lo Spezia nella domenica di Serie A. Sfida a Cesena contro lo Spezia ...Una partita che è già un esame per Beppe Iachini. ''Io penso solo a lavorare sul campo - dice l'allenatore viola''. Convocati tutti i nuovi acquisti, c'è attesa per Callejon.