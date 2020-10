Speranza alla manifestazione Tennis & friends: “La battaglia contro il Coronavirus passa anche dalla prevenzione” (Di sabato 17 ottobre 2020) Speranza: “battaglia contro il Coronavirus passa anche dalla prevenzione” “Ringrazio gli organizzatori di Tennis & friends che ogni anno ricordano ai nostri cittadini le buone pratiche della prevenzione, l’arma più efficace che abbiamo per ridurre la mortalità e l’insorgenza di patologie gravi. È importante sapere che anche in una fase di emergenza sanitaria, a causa del Coronavirus, tanti medici abbiano scelto di aderire all’iniziativa e di effettuare screening gratuiti alla popolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l’opinione ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020): “il; “Ringrazio gli organizzatori diche ogni anno ricordano ai nostri cittadini le buone pratiche della prevenzione, l’arma più efficace che abbiamo per ridurre la mortalità e l’insorgenza di patologie gravi. È importante sapere chein una fase di emergenza sanitaria, a causa del, tanti medici abbiano scelto di aderire all’iniziativa e di effettuare screening gratuitipopolazione e che uomini dello sport e dello spettacolo scendano in campo per sensibilizzare l’opinione ...

FratellidItalia : Confermato ergastolo a Oseghale per omicidio Pamela Mastropietro. Un pensiero alla famiglia che ha lottato anni aff… - HuffPostItalia : Nasce e 'strappa' la mascherina al medico. 'Un inno alla bellezza e alla speranza della Vita' - carlaruocco1 : Sulla inopportuna svendita di MPS alla Unicredit del Presidente Padoan viene in mente solo un'immagine, quella dell… - diddl_82 : RT @fireworkssun: E: “Sono senza speranza, l’ho capito.” E pensare che grazie ad Özgür oltre alla speranza ritroverà la vita, l’amore per s… - mitam13novembre : RT @fireworkssun: E: “Sono senza speranza, l’ho capito.” E pensare che grazie ad Özgür oltre alla speranza ritroverà la vita, l’amore per s… -